Streaker valt aula universiteit Gent binnen en krijgt daverend applaus

De naakte man in kwestie is Yuri Debouvry, de student achter The Monkey Diet, een vlog op Facebook waarin Debouvry en zijn vrienden fratsen uithalen. De filmpjes die zij maken zijn een mix van studentengrappen en verborgen camera-momenten, maar soms behoorlijk gewaagd.



The Monkey Diet kwam voor het eerst in de spotlights met een filmpje over gefrustreerde fietsers. Toen reed Debouvry met zijn fiets recht rivier de Leie in de Belgische stad Gent in.