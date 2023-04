Strenge beveiliging leiders: Kim Jong-un heeft 100.000 beveiligers, sommigen compleet gehersenspoeld

Franse spoormede­wer­ker sterft na drinken van op station gevonden vloeistof

In de Franse stad Saint-Etienne is een medewerker van spoorwegmaatschappij SNCF op mysterieuze wijze overleden. De man stierf enkele minuten nadat hij van een onbekende vloeistof had gedronken die iemand op het station had achtergelaten.