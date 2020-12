Strengere maatregelen groot deel Engeland om mutatie coronavirus: ‘tot 70 procent besmettelijker’

In Londen en het zuidoosten van Engeland mogen mensen alleen nog naar buiten als dat echt nodig is, bijvoorbeeld voor werk, zei de premier tijdens een persconferentie. Niet-essentiële winkels moeten er dicht, evenals overdekte uitgaansgelegenheden. Mensen mogen alleen in groepjes van hoogstens twee over straat. Deze hardere lockdown geldt zeker tot 30 december.



Voor de rest van het land geldt dat er met kerst toch strengere regels gaan gelden. Slechts één dag mogen leden van drie verschillende huishoudens elkaar binnenshuis ontmoeten in plaats van vijf. De strengere maatregelen gaan morgen al in. ,,Met pijn in het hart moet ik aankondigen dat we niet door kunnen gaan met Kerstmis zoals gepland’’, aldus Johnson.



In het Verenigd Koninkrijk zijn het afgelopen etmaal 27.052 nieuwe gevallen gemeld. 534 mensen zijn overleden binnen 28 dagen na een positieve testuitslag.