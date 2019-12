Strengere wet VS tegen onderdrukking Oeigoeren in China

‘Horroron­ge­luk’ met rondvlie­gen­de kinderen eist leven van Harley (12): ‘We zijn er kapot van’

3 december De ernstige aanrijding in het Engelse Loughton waarbij meerdere scholieren gisteren door een voorbijrazende auto werden gelanceerd, heeft het leven van een jonge scholier gekost. Het gaat om de 12-jarige Harley Watson, leerling van het nabijgelegen Debden Park High School. Zijn familie reageert in een vandaag vrijgegeven statement aangeslagen op de gebeurtenissen. ,,We zijn zo kapot van wat er is gebeurd. Harley was een goede, aardige, behulpzame en lieve jongen.”