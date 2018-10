Stroomuitval op veerboot Oostzee

Video Weduwe over gruwel­moord in Zuid-Afri­ka: 'Waarom zei ik dat Peet boven was'

10:06 Nadat haar man een gruwelijke marteldood stierf in Zuid-Afrika keerde Arine Prins terug naar Nederland. Naar een troosteloze flatwoning in Vlaardingen waar ze een boek schreef. ,,Het was een soort therapie.”