Stropers doden minder neushoorns in Zuid-Afrika door coronalockdowns

Het aantal door stropers gedode neushoorns in Zuid-Afrika is het afgelopen jaar fors gedaald. De wereldwijde coronamaatregelen hebben een positieve invloed op de afname van de handel in de hoorns van neushoorns.

Afgelopen jaar zijn nog steeds 394 neushoorns gestroopt, maar dat zijn er wel 200 minder dan in 2019. Neushoorns in het Kruger National Park, waar de grootste populatie woont, blijven het grootste risico lopen. Daar werden het afgelopen jaar 245 neushoorns te grazen genomen door stropers. Dat is ongeveer 60 procent van alle neushoorns die vorig jaar in Zuid-Afrika werden gedood. Dat blijkt uit nieuwe statistieken over het stropen van neushoorns in Zuid-Afrika.

,,Het is tijdelijk en voorzichtig goed nieuws”, stelt Rikkert Reijnen, expert natuurbehoud bij het International Fund for Animal Welfare, een internationale non-profitorganisatie die dieren en mensen helpt om samen in balans te leven. ,,Het komt vooral door de lockdowns en reisbeperkingen door het coronavirus die in Zuid-Afrika en in verschillende Aziatische landen gelden.”

Kilo goud

Het gros van de hoorns wordt namelijk vervoerd naar China en Vietnam, waar een kilo neushoornhoorn op de zwarte markt evenveel waard is als een kilo goud. Maar doordat het vliegverkeer is afgenomen, is het voor criminele organisaties lastiger om de producten van Afrika naar Azië te krijgen. ,,Door de lockdown in Zuid-Afrika hebben stropers minder bewegingsvrijheid. Daarnaast willen de criminelen geen al te grote voorraad, dus wordt er momenteel minder gestroopt”, aldus Reijnen.

Toch is de strijd tegen de stroperij nog lang niet voorbij. Volgens Reijnen biedt de afname van het aantal door stropers gedode neushoorns in Zuid-Afrika geen zekerheid voor de langere termijn. ,,Zodra de lockdowns worden opgeheven en het vliegverkeer weer op gang komt, zien we pas of de afname aanhoudt. Ik verwacht dat de stroperij pas echt vermindert als de vraag naar die hoorns afneemt.”

Status

Hoewel de internationale handel in hoorns van neushoorns is verboden, is de hoorn vooral in Vietnam en China een populair ingrediënt in de traditionele geneeskunde. ,,Het is een statusding en poeder van de hoorn zou onder andere een kater verminderen en kanker kunnen genezen. Dat is natuurlijk onzin; dat gedrag moeten we zien te veranderen. Maar als de vraag niet minder wordt, verwacht ik dat we komend jaar weer een toename zien in het aantal gedode neushoorns ten opzichte van 2020", voorspelt Reijnen.

Om dat te voorkomen zullen zoveel mogelijk neushoorns in het wild worden beschermd. Uiteindelijk kan de vraag naar neushoornhoorn verminderen en zelfs verdwijnen, stelt Reijnen. ,,Dat hebben we in de geschiedenis vaker gezien met soortgelijke producten. In Europa was het in de jaren 60 en 70 bijvoorbeeld vrij normaal om ivoor in huis te hebben, maar nu is dat heel raar. Hetzelfde geldt voor neushoornhoorn. Hopelijk wil op den duur niemand meer in verband gebracht worden met stroperij.”

In Afrika leefden in 2019 naar schatting ongeveer 25.000 neushoorns, zo'n 20.000 daarvan in Zuid-Afrika. Meestal zijn het witte neushoorns. Van de bedreigde zwarte neushoorns zijn nog slechts ongeveer 5000 dieren over.