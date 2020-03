Student (18) in shock na aanranding in trein op Zaventem: ‘Ik wilde schreeuwen, maar dat lukte me niet’

De Belgische politie is op zoek naar een man die op 3 oktober vorig jaar een 18-jarige jongen aanrandde op een trein tussen de luchthaven van Zaventem en Brussel-Noord. Op camerabeelden is te zien hoe de dader anderhalf uur lang ronddoolt op de luchthaven om uiteindelijk in de trein toe te slaan. Het slachtoffer was achteraf in shock. ,,Ik wilde schreeuwen, maar dat lukte me niet.”

De jongeman deed gisteravond zijn verhaal in het Vlaamse opsporingsprogramma Faroek. De gebeurtenissen dateren van 3 oktober vorig jaar en speelden zich af in de trein tussen Brussels Airport en Brussel-Noord.

Die bewuste donderdag moest de 18-jarige student, die liever anoniem wil blijven, zich in het treinstation onder de luchthaven van Zaventem haasten om de trein van 7.30 uur richting Brussel te halen. Op camerabeelden is te zien hoe de jongen zijn treinticket scant aan de veiligheidspoortjes in het station. ,,Ik zag hoe een man mee door de poortjes glipte, maar hechtte er niet veel belang aan aangezien ik mijn trein moest halen”, vertelt het slachtoffer.

Frans

Vervolgens loopt de jongen via de roltrappen naar het perron. Al die tijd wordt hij achtervolgd door de man, die hem vervolgens ook aanspreekt. ,,Hij vroeg in het Frans of dit de trein naar Brussel was”, aldus de jongeman. ,,Toen ik ‘ja’ knikte, stapte hij de trein in. Ik ging meteen naar de eerste verdieping van de wagon en merkte dat de man op de stoel naast mij kwam zitten, waardoor ik niet meer weg kon.” Voor de rest zat er niemand meer in de wagon.

,,Meteen toen de trein vertrok, haalde hij zijn geslachtsdeel tevoorschijn en begon te masturberen”, gaat het slachtoffer verder. ,,Ik was helemaal in shock, maar durfde niet te reageren omdat ik dacht dat hij een mes op zak had. Ook schreeuwen lukte me niet. Hij nam me bij mijn hoofd en wilde me verplichten om in te gaan op zijn avances. Het was afschuwelijk. Uiteindelijk kon ik voldoende tegenstribbelen, waarop hij opnieuw begon te masturberen. Toen hij klaar was, is hij weggegaan. Ik denk dat hij onder invloed was van drugs, want hij rook naar marihuana.”

De dader stapt in het eerstvolgende station, Brussel-Noord, uit en wandelt rustig weg. Het slachtoffer stapt in Brussel-Centraal af, waar hij in tranen uitbarst en zijn moeder belt. ,,Ik kon amper praten omdat ik moest bekomen van wat er gebeurd was.”

Trein uit Bergen

Diezelfde dag stapt de jongen naar de politie. Op de luchthaven ontdekken agenten van de luchtvaartpolitie via camerabeelden dat de verdachte anderhalf uur ronddoolde op Zaventem alvorens toe te slaan. Hij nam om 4.17 uur de trein in Bergen en kwam om 5.46 uur in Brussels Airport aan.

Vervolgens ging hij eerst in de vertrekhal en nadien in de aankomsthal op zoek naar een slachtoffer. Op het aankomstniveau maakte hij al even contact met een jongeman, waarna hij zichzelf kort betastte. Tot slot trok hij opnieuw naar het treinstation, waar hij op zijn uiteindelijk slachtoffer botste.

De politie hoopt tips over de dader te krijgen. Hij is struis gebouwd, heeft een getinte huidskleur, kort geschoren donker haar en een stoppelbaard. Het lijkt erop dat hij ongeveer 35 jaar oud is en hij droeg op het moment van de gebeurtenissen een zwarte jas met daaronder een rood T-shirt met een tekening op.

