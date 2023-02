Studente sterft na val uit kermisattractie: ‘Ze schreeuwde voor ze viel, dat maakt het nog erger’

Het Openbaar Ministerie, dat onderzoek doet naar het ongeluk, maakte eind vorige week bekend dat er aanwijzingen zijn dat het ongeval is toe te schrijven aan ‘een menselijke factor’. De moeder van het slachtoffer, dat Tiffany heet, pleit dan ook voor het aanscherpen van de veiligheidsregels. ,,We hebben het hier niet over botsauto’s. Dergelijke attracties moeten extreem goed gecontroleerd worden’’, zei ze tegen de Franse zender.

Het drama met haar oudste dochter vond op 4 februari plaats, de openingsdag van de jaarlijkse kermis in Clermont-Ferrand. De studente stapte met haar vriend in de Maxximum Booster, een vaste waarde op de kermis in de Franse stad. De lange arm van de attractie slingert waaghalzen vijftig meter de hoogte in en haalt soms snelheden tot 80 kilometer per uur. ,,Ze hield van spannende attracties”, legt haar moeder uit.

Tijdens de spannende rit stelt de studente vast dat ze niet goed vast zit. Even later vliegt ze eruit en belandt ze met een harde smak op het dak van de bedieningscabine. Reanimatiepogingen mogen niet meer baten.

Longen uit haar lijf geschreeuwd

,,Tiffany heeft de longen uit haar lijf geschreeuwd, maar niemand op de begane grond hoorde het”, stelt haar moeder. ,,Ze wist met andere woorden wat haar te wachten stond en dat maakt het voor mij nog erger.”

De moeder van Tiffany’s vriend was het die de moeder van het slachtoffer vertelde dat haar dochter een zwaar ongeluk had gehad. ,,Ik zat op dat moment in de auto met mijn andere dochter. We zijn onmiddellijk naar de kermis gereden. Plotseling zag ik overal dekzeilen en politielinten, zo erg had ik het niet verwacht. De aanwezige spoedartsen lieten me weten dat ze niets meer konden doen.”

Medewerker gevlucht

Het onderzoek bracht intussen meerdere tekortkomingen aan het licht. Zo was de veiligheidsgordel defect en zat de stang die moet voorkomen dat inzittenden uit de gondel vallen niet goed vast. De medewerker die de laatste veiligheidscheck deed, zou dat over het hoofd hebben gezien. De bewuste persoon, die geen arbeidscontract had, ging er na de tragedie vandoor. De exploitant van de attractie, die lichtgewond raakte toen het dak van de bedieningscabine inzakte door de landing van Tiffany’s lichaam, is aangeklaagd voor doodslag en zwartwerken.

Ondertussen krijgen de nabestaanden van Tiffany op sociale media veel kritiek, waarbij sommigen de verantwoordelijkheid voor het drama bij de studente zelf leggen vanwege haar gewicht. ,,Ze schuiven de schuld gewoon in haar schoenen’’, betreurt haar moeder. ,,De exploitant en medewerker van de attractie hebben haar evenwel laten instappen. Zij zijn diegenen die gestraft moeten worden. Ik vind ook dat zulke gevaarlijke attracties louter in pretparken zouden mogen staan.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: