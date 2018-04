Superrijke Russen blijven luxe leven in vijandig Londen

Drie weken na de vergiftiging van een Russische oud-spion is de taal van Groot-Brittannië tegenover Rusland hard, maar de sancties blijven achter, vinden critici. Zo kan de superrijke inner circle van Poetin ongestoord doorgaan met hun luxeleven in de duurste huizen van Londen.