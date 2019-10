Superzaterdag voor de Britten: brexit erop of eronder

Voor het eerst in 37 jaar komt het parlement op een zaterdag bijeen. Dan moet het dus wel belangrijk zijn, en dat is het ook. Premier Boris Johnson doet de aftrap met misschien wel de toespraak van zijn leven. Hij legt het parlement zijn verrassende scheidingsovereenkomst met de Europese Unie voor, die inhoudelijk overigens niet zo heel erg verschilt met waar voorganger Theresa May na jaren onderhandelen mee kwam aanzetten. Haar deal werd drie keer afgestemd en leidde tot het vernederende vertrek van May.



De altijd optimistische Boris Johnson zegt het beter te zullen doen en moet dat vandaag laten zien. De hele nacht zijn in achterkamertjes onderhandelingen gevoerd om twijfelende afgevaardigden over de streep te trekken. In de praktijk betekent dat doorgaans een soort koehandel om in ruil voor een stem voor de regering wat overheidsinvesteringen binnen te halen voor het district van de afgevaardigde.