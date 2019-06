Surinaamse rechter spreekt voormalig ministers vrij in proces Decembermoorden

Het 8 decemberproces gaat over de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Hoofdverdachte in deze zaak is de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. In 1982 was hij leider van het toenmalige militaire bewind.



Het OM heeft vorig jaar twintig jaar cel tegen hem geëist, net als tegen zeven andere verdachten. Voor negen verdachten is vrijspraak gevraagd. De verwachting is dat de krijgsraad het vonnis tegen die verdachten later dit jaar zal uitspreken.