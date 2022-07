Suriname in de ban van schandaal met rekening ministerie Financiën: 40 miljoen gestolen

Protestdag

De Politiebond en enkele activisten hebben volgens Surinaamse media opgeroepen om van vandaag een protestdag tegen de regering te maken. De diefstal van de rekening van het ministerie is de druppel, maar er is ook grotere ontevredenheid tegen het regeringsbeleid. Het protest is vooral aangekondigd op sociale media. Onduidelijk is nog of er veel steun is voor de actievoerders.