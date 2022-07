Surinamers gaan de straat op, want zo’n beetje alles gaat verkeerd in het land

Het is een opeenstapeling van problemen in Suriname. Het land kent een enorme inflatie waardoor prijzen van voedsel en brandstof door het dak gaan en veel inwoners de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. ,,De actievoerders willen niet alleen dat Santokhi de financiële pijn verzacht, maar ze vinden vooral dat de regering zich schuldig maakt aan nepotisme. Leo Brunswijk, de broer van vicepresident Ronnie, grossiert in hoge posities bij staatsbedrijven. Er is grote twijfel of deze man daar wel capabel voor is. Maar de president zelf gaat ook niet vrijuit doordat zijn vrouw is toegetreden tot de Raad van Commissarissen bij Staatsolie. Ze was niet eens bevoegd, maar speciaal voor mevrouw Santokhi zijn de regels veranderd. Tja, dat helpt niet mee aan het herstel van het politieke vertrouwen’’, zegt historicus en surinamist Hans Ramsoedh.