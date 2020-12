Syrië zegt raketten uit Israël te hebben onderschept

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten maakte ook melding van aanvallen op Masyaf en zei dat Israël ‘waarschijnlijk verantwoordelijk’ was. De oorlogsmonitor stelde dat de aanval gericht was op ‘posities van troepen van het regime en door Iran gesteunde milities’, zonder meer details te geven. Er is nog geen informatie over mogelijke slachtoffers.