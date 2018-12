Syrisch leger claimt inname van noordelijke stad Manbij

Eerder vandaag vroegen Koerdische YPG-milities Assad te helpen bij het verdedigen van Manbij tegen Turkije.

Het Syrische leger meldt in een verklaring dat het garant zou staan voor de veiligheid van ,,alle Syrische burgers en anderen die zich in het gebied bevinden’'. Het is onduidelijk of de troepen van Assad zich over heel Manbij hebben verspreid.

Ruim een week geleden zei de Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, dat zijn land een offensief tegen ‘terroristen’ in Manbij voorbereidt. Daarbij doelde de bewindsman met name op de Koerdische YPG. Ankara was al begonnen met het versterken van de troepenmacht aan de grens met Syrië.

Tot voor kort werkte de YPG in Syrië samen met de VS in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Nu president Donald Trump zijn troepen uit het land terugtrekt, kunnen de Koerden in Syrië niet meer rekenen op de bescherming van de Amerikanen.

De Turken zien in de YPG een handlanger van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.