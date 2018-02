Syrische rebellen gaan voor in Turks offensief tegen Koerden

De Verenigde Staten en Turkije zouden achter de schermen intensief onderhandelen om te voorkomen dat beide NAVO-partners elkaar zelf per ongeluk onder vuur nemen in het grote Turkse offensief tegen de Koerden in Noord-Syrië .

Volgens de New York Times wordt de Turkse inval in de regio Afrin voor een belangrijk deel uitgevochten door Syrische vrijwilligers. Het zou gaan om 20.000 man, velen strijders van het Vrije Syrische Leger, die ooit werden getraind door Amerikaanse commando’s. Hun opdracht was de Syrische president Al-Assad te verdrijven en de invloed van Iran en Rusland in Syrië zo te verkleinen.

Sinds duidelijk is dat het Vrije Syrische Leger(VSL) een wel erg bonte verzameling is van vele milities - waarvan sommige jihadisten in religieus extremisme niet onderdoen voor het nu goeddeels verdreven Islamitische Staat (IS) - hebben de Amerikanen hun geld nu echter gezet op de Syrische democratische Strijdkrachten (SDS). Deze groep herbergt vooral de goed getrainde Koerdische milities. SDS en VSL zijn echter beide getraind door Amerikaanse specialisten en kennen dus elkaars methoden als geen ander.

Familieleden van de Koerdische strijdster Barin Kobani (23) rouwen om haar dood.

Hoewel het onduidelijk is hoe de strijd precies verloopt zouden er de laatste dagen 16 VSL-strijders zijn gesneuveld. Aan SDS kant is er veel boosheid over filmpjes die VSL-strijders zouden hebben gemaakt van het verminkte lichaam van een sneuvelde Koerdische strijdster. Het gaat om Barin Kobani, een heldin uit de strijd tegen Islamitische Staat.

Quote Turkije heeft het recht de PKK aan te vallen in naam van zijn eigen veiligheid VSL-commandant In de New York Times erkent een VSL-commandant dat zijn strijders optrekken met de Turken omdat ze net als Turken zouden willen dat de Syrische president Al-Assad aftreedt. Maar ook omdat veel arabische Syriërs van hun land zijn gevlucht vanwege de Koerden die een eigen agenda volgen, namelijk het stichten van een Koerdische staat. Volgens de VSL-commandant zijn alle Koerdische strijders verbonden met de PKK die nu al dertig jaar terreuroperaties uitvoert in Turkije. ,,Turkije heeft het recht de PKK aan te vallen in naam van zijn eigen veiligheid. Vanaf de grens kan de PKK Turkse steden aanvallen”, aldus de commandant.



Het voorkomen van aanvallen op Turkije vanuit Syrië zou op dit moment onderwerp van gesprek zijn tussen de Turken en de Amerikanen. Volgens de Amerikanen is er behoefte aan een sterke bufferzone in het noorden van Syrië om te voorkomen dat ongewenste bondgenoten van president Al-Assad (Iran) hun invloed in de regio vergroten. Amerikaanse militaire commandanten proberen de Turken ervan te overtuigen dat Turkije juist minder gevaar loopt zolang Amerikaanse commando’s samenwerken met de Koerden.