Syrische tiener lost gebrek aan scholen op door er zelf een te openen

Dankzij de nu 16-jarige Syriër krijgen honderden vluchtelingenkinderen toch onderwijs. Daarvoor ontving de jonge weldoener vanmiddag in Den Haag de internationale Kindervredesprijs.

Mohamad, een jongen met donkere krullen en dikke wenkbrauwen, vluchtte met zijn ouders en zus naar Libanon toen het in zijn thuisland Syrië te gevaarlijk werd. Mohamads ouders hadden actief deelgenomen in de revolutie. Zijn moeder was twee keer gevangengezet en kreeg doodsbedreigingen van het regime van president Bashar al-Assad. Het gezin vluchtte.

Na een lange reis kwamen ze terecht in de Libanese plaats Aley. Door gebrek aan werk reisde Mohamads vader per boot via Griekenland naar Zweden, waar hij asiel aanvroeg . De rest bleef achter in Libanon.

Trauma's

In het vluchtelingenkamp kon Mohamad nergens naar school, net als duizenden andere kinderen. De jonge Syriër opende zelf een school. In een tent, met vier geïmproviseerde klaslokalen. Mohamad hielp kinderen om hun trauma’s te verwerken met spel en fotografie en lessen Engels en wiskunde. ,,Daar, in Libanon, realiseerde ik me hoe belangrijk school is voor kinderen,'' zegt de tiener nu. ,,Het is de beste plek om vrienden te maken, om jezelf te uiten en te discussiëren over wat je bezighoudt. Ik wilde mijzelf en de andere kinderen in het kamp weer bieden wat wij vanwege de oorlog waren kwijtgeraakt.''

Volledig scherm De 16-jarige Mohamad Al Jounde uit Syrië ontving vandaag in de Haagse Ridderzaal de Internationale Kindervredesprijs 2017. Hij zette een school op in een vluchtelingenkamp en ontving de prijs daarvoor uit handen van Nobelvredeslaureaat Malala Yousafzai. © Pim Ras Fotografie

De tent werd na een tijdje ingeruild voor een leegstaand huis, met plek voor 200 veelal getraumatiseerde schoolkinderen. ,,Sommige kinderen brachten maandenlang nauwelijks een woord uit. Zij vertelden hun verhaal via de film- en fotografielessen die ik gaf. Via de beelden die zij zelf maakten kregen wij een indruk van de manier waarop zij naar het leven kijken. Wie ze vertrouwen en wie niet.''

Tradities

Nog altijd gaan ongeveer 530.000 Syrische kinderen in de vluchtelingenkampen van Turkije, Jordanië en Libanon niet naar school. Kinderrechtenorganisaties waarschuwen dat die kinderen taalachterstanden en psychische problemen kunnen oplopen. Ze worden soms gedwongen om te werken of mee te gaan in culturele tradities, zoals kinderhuwelijken.

Mohamad zucht. Het jarenlange leven in het vluchtelingenkamp heeft er ook bij hem ingehakt. ,,Achteraf heb ik niet altijd de juiste keuzes gemaakt,'' zegt hij. ,,Ik sloot geen vriendschap omdat ik bang was dat ik die vrienden vroeg of laat weer zou verliezen. Ik leerde dat de toekomst onzeker is. Ik leefde bij de dag. Ik gebruikte de tijd om mijzelf blijven verbeteren en iets goeds te doen voor de mensen om mij heen.''

Volwassenen

Daar kunnen volwassenen nog iets van leren, benadrukt Mohamad. ,,Ouderen helpen anderen om zichzelf een goed gevoel te bezorgen. Of ze leven hun leven en halen er hun schouders over op dat er mensen omkomen van de honger. Of dat vluchtelingen in tenten doodgaan van de kou. Kinderen geven niet om wie je bent of waar je vandaan komt. Zij steunen elkaar en kunnen met iedereen bevriend zijn.''

In Zweden, bij zijn vader, begint Mohamad binnenkort aan een rechtenstudie. Zijn moeder en zijn zus zitten nog altijd in Libanon. Wachtend op gezinshereniging. De tiener hoopt dat iedereen weer snel terug kan naar zijn geboorteland. ,,De mooiste herinnering die ik heb aan Syrië is dat ik met mijn vrienden een potje voetbal speelde in de smalle straatjes. We waren altijd buiten. Ik hoop dat al mijn landgenoten op een dag terugkeren, ook omdat wij buiten Syrië niet altijd worden geaccepteerd. Ik hoop dat de Syriërs straks het leven leiden wat ze willen en dat zij kunnen zijn wie ze willen.''

Nobelprijs voor kinderen

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van de Nederlandse kinderrechtenorganisatie KidsRights. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind tussen de 12 en 18 jaar oud dat bijvoorbeeld strijdt tegen hiv en aids, kinderarbeid, geweld, onderwijs en betere leefomstandigheden voor kinderen in vluchtelingenkampen. De prijs is in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Michail Gorbatsjov. Ruim 2.000 mensen en organisaties wereldwijd nomineren elk jaar een kind. Experts op het gebied van kinderrechten kiezen de winnaar. De prijs bestaat uit een (vervolg)opleiding voor de winnaar en 100.000 euro die KidsRights besteedt aan projecten om de kinderrechten te verbeteren.