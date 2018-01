Taakstraf en boete voor chirurg die initialen in donorlevers brandde

De 53-jarige Simon Bramhall gebruikte een soort laserstraal om de brandmerken aan te brengen op de donororganen van zijn patiënten in een ziekenhuis in Birmingham. Hij bekende op 13 december 2017 voor de rechtbank dat hij dat twee keer had gedaan, aldus de BBC, maar ontkende dat hij patiënten moedwillig heeft willen schaden.



Bramhall werd door het Queen Elizabeth Ziekenhuis in Birmingham al in 2013 geschorst voor de acties, die in februari en augustus van dat jaar plaatsvonden. Hij moest ontslag nemen toen een andere chirurg 'SB' gebrand zag staan op een afgestoten donorlever. ,,Dit gedrag komt voort uit professionele arrogantie van zulke proporties dat het crimineel gedrag wordt'', zei de openbaar aanklager, die sprak van machtsmisbruik en schending van vertrouwen.