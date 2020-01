Taliban claimen neerhalen Amerikaans militair toestel boven Afghanistan

Aanvankelijk was er een hoop onduidelijkheid over het neergestorte vliegtuig. Lokale media meldden in eerste instantie dat het een passagiersvliegtuig van Ariana Afghan Arilines betrof, maar de luchtvaartmaatschappij ontkende dat.



Het toestel stortte vandaag rond 13.00 uur (lokale tijd) neer in de centraal gelegen provincie Ghazni ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel, aldus een woordvoerder van de gouverneur. ,,Het toestel staat in brand en dorpelingen proberen de vlammen te doven,” vervolgt hij.



Afghaanse hulpdiensten zijn onderweg naar de plek van het ongeval. Het zou in het gebied aan de voet van het Hindu Kush-gebergte bitterkoud zijn, meldt persbureau AP. De regio waarin het toestel neerstortte is in handen van de taliban. Volgens de politie in Ghazni is het gebied ‘niet veilig’ door de aanwezigheid van opstandelingen.