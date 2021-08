Taliban claimen verovering op een na grootste stad van het land, al twaalf provinciehoofdsteden in handen

VIDEO/updateDe Taliban claimen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen. Het is na hoofdstad Kaboel de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven. Het is de twaalfde van 34 provinciehoofdsteden die in handen vallen van de moslimextremisten. Eerder vandaag veroverden de Taliban ook al de steden Ghazni en Herat.

Nederlandse F-16's hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgān, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Ghazni en Herat

Eerder vandaag werd bekend dat de Taliban twee provinciehoofdsteden in Afghanistan hebben ingenomen. Eerst veroverden zij Ghazni in de gelijknamige provincie, 150 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Kaboel. Het was de tiende hoofdstad in een week tijd die in handen van de moslimextremisten valt. ,,Ik kan bevestigen dat Ghazni vanmorgen (donderdag) in handen van de Taliban is gevallen. Ze hebben de controle over belangrijke delen van de stad overgenomen: het kantoor van de gouverneur, het hoofdbureau van politie en de gevangenis”, zei Nasir Ahmad Faqiri, parlementslid van de provincie Ghazni.

De Taliban verklaarden zelf ook al dat ze Ghazni hadden ingenomen. Volgens hen is de hele stad onder controle, zijn er veel wapens in beslag genomen en veel soldaten gedood of gevangengenomen. In de stad wonen ongeveer 270.000 mensen.

Later vanavond volgde volgens verschillende persbureaus ook de inname van de westelijke stad Herat. Het is een van de drie grootste steden van het land. ,,We moesten de stad verlaten om nog meer verwoesting te voorkomen”, zegt een regeringsbron tegen het Franse persbureau AFP. Ook de Taliban zelf claimen de stad in handen te hebben. Volgens een woordvoerder hebben militairen in de stad - de elfde van 34 provinciehoofdsteden in het land die in handen valt van de extremisten - zich overgegeven.

En nu volgt dan ook Kandahar. Hoewel de inname van de stad nog niet door de Afghaanse regering is bevestigd.

Twaalf hoofdsteden, ook voormalig Kamp Holland onder vuur

Ook Tarin Kowt, de hoofdstad van de Afghaanse provincie Uruzgan, staat op het punt om veroverd te worden, meldt NOS. In de stad woeden gevechten tussen de extremisten en het regeringsleger bij het hoofdkwartier van de politie en de zetel van het lokale bestuur. Ook het voormalige Kamp Holland, nu de basis van de nationale veiligheidstroepen, ligt onder vuur.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Afghaanse families die uit Kunduz zijn gevlucht, zitten voor hun tijdelijke tenten bij Sara-e-Shamali in Kaboel. © AFP

Sinds vrijdag hebben de Taliban twaalf van de 34 provinciale hoofdsteden veroverd. De opmars van de jihadisten valt samen met het vertrek van de internationale soldaten die jarenlang gelegerd waren in Afghanistan. Eerst namen ze vooral plattelandsgebieden over, maar sinds vorige week zijn de Taliban een aanval op grote steden begonnen.

In Lashkar Gah, een van de grootste steden in de zuidelijke Helmand-provincie, is vandaag het hoofdkantoor van de politie door de Taliban ingenomen. Woensdag was het hoofdkantoor in de stad doelwit van een zelfmoordaanslag met een autobom. Sommige agenten hebben zich overgegeven aan de Taliban, anderen trokken zich terug in het nabijgelegen kantoor van de gouverneur. Dat zou nog in handen van de regeringstroepen zijn. Afghaanse troepen proberen de hoofdstad uit handen van de Taliban te houden.

Nog meer steden in gevaar

Meerdere steden lopen het risico op korte termijn ook in handen van de moslimextremisten te vallen, zoals Farah en Mazar Sharif.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Taliban voeren patrouilles uit in Farah, Afghanistan. © REUTERS

Hoofdstad Kaboel wordt vooralsnog niet direct bedreigd, maar volgens - onder andere - diverse Amerikaanse militairen gaat men er in legerkringen nu vanuit dat de Taliban de stad binnen zes tot twaalf maanden hebben veroverd. Pessimisten verwachten dat dat zelfs al binnen negentig dagen kan gebeuren, onder meer vanwege de slechte organisatie van het Afghaanse leger en de angst van veel soldaten voor represailles van de Taliban.

De Verenigde Staten gaan een aanzienlijk deel van het personeel van hun ambassade in Kaboel evacueren. De Amerikanen sturen 3000 militairen - ‘op een tijdelijke missie’ - die moeten helpen bij het vertrek van de ambassademedewerkers. Dat geldt als standaardpraktijk in conflictgebieden, aldus de functionarissen vandaag. De diplomatieke aanwezigheid in Kaboel wordt teruggebracht tot een ‘rompbezetting’, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de ambassade openblijft. Daar verblijven naar verluidt nu nog 1400 medewerkers. De ambassademedewerkers worden met helikopters door de lucht naar de internationale luchthaven van Kaboel vervoerd. Ook laat de woordvoerder weten dat inmiddels meer dan 1200 Afghanen naar de VS zijn gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt ook zeker honderd militairen naar Afghanistan om personeel en Afghaanse tolken het land uit te krijgen, kondigde de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan. De eerste militairen worden aan het eind van deze week verwacht en het troepenaantal kan oplopen tot 600. In tegenstelling tot de VS verplaatsen de Britten hun ambassade wel naar een veiligere locatie.

Bekijk hier een kaart van de opmars van de Taliban. De tekst gaat daarna verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duitsland geeft visa

Duitsland heeft laten weten ‘geen cent’ meer aan Afghanistan te geven als de Taliban het overneemt en de Sharia invoert in het land. Dat zei buitenlandminister Heiko Maas donderdag tegen televisiezender ZDF. Nu geeft Duitsland jaarlijks nog 430 miljoen euro aan het land.

De minister zei ook dat Duitsland 2500 visa heeft uitgegeven aan Afghanen die met het Duitse leger hebben samengewerkt, zoals tolken. Zij mogen met hun familie naar Duitsland komen. Afghaanse immigranten worden bovendien in elk geval tot 31 augustus niet uitgezet vanwege de huidige situatie in het land. Nederland besloot eerder al om het komende halfjaar geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uit te zetten naar Afghanistan. Frankrijk deed vandaag hetzelfde.

Bekijk onze video’s over de opmars van de Taliban in onderstaande playlist: