Taliban dragen universiteiten op deuren te sluiten voor Afghaanse vrouwen

Het gaat om openbare en particuliere universiteiten. Zij kregen van het bewind in een brief de opdracht met onmiddellijke ingang studentes te weigeren. Het bestaan van de brief is door een woordvoerder van het Afghaanse ministerie bevestigd aan persbureaus als Reuters en AFP.

Het verbod op hoger onderwijs komt minder dan drie maanden nadat duizenden meisjes en vrouwen volgens persbureau AFP toelatingsexamens voor universiteiten in het hele land hebben afgelegd. En het is de jongste stap in een reeks beperkingen die de taliban aan hen opleggen om te kunnen leren. Meisjes kregen al geen toegang tot middelbare scholen, ze werden vlak na hun heropening in maart plots toch weer gesloten.

Ondanks hun uitsluiting van hogescholen en middelbare scholen, hadden veel jonge vrouwen begin december in Kabul gereisd om hun eindexamen van de middelbare school af te leggen, nodig om zich te

Opnieuw aan de macht

Toen de taliban in augustus 2021 opnieuw aan de macht kwamen, beloofden ze de internationale gemeenschap een gematigder beleid. Toch worden sindsdien de rechten van vrouwen en meisjes worden zienderogen uitgekleed.

‘Taliban moet rechten respecteren’

Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben het sluiten van de universiteiten voor Afghaanse vrouwen in een reactie veroordeeld. Dat deden de VN-ambassadeurs van beide landen rond een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in New York. ,,De Taliban kan niet verwachten als een legitiem lid van de internationale gemeenschap te worden gezien, totdat zij de rechten van alle Afghanen respecteren, en dan met name de rechten en fundamentele vrijheden van vrouwen en meisjes.’’

Een vrouw met boerka op een vogelmarkt in hoofdstad Kaboel.