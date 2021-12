Taliban ontkennen executies Afghaanse officials die VS en bondgenoten ‘diep verontrusten’

De taliban spreken van ‘oneerlijke’ beschuldigingen. ,,Deze informatie is niet gebaseerd op enig bewijs. We verwerpen het”, zei woordvoerder Qari Sayed Khosti van het ministerie van Binnenlandse Zaken in een videoboodschap die naar de media werd gestuurd. ,,Er zijn weliswaar voormalige leden van de veiligheidstroepen van de omvergeworpen regering vermoord maar dat gebeurde vanuit rivaliteit of persoonlijke vijandschap”, sprak de zegsman. ,,Als ze documenten en bewijzen hebben, moeten ze die aan ons laten zien”, luidde het aan het adres van de Verenigde Staten en bondgenoten.

Die stelden zaterdag een verklaring op waarin ze hun bezorgdheid uitten over het geweld tegen voormalige veiligheidstroepen en veroordeelden. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) had dinsdag gemeld dat de taliban meer dan honderd veiligheidsagenten van de vorige regering executeerden of lieten verdwijnen sinds de machtsovername door de fundamentalisten in Afghanistan, in augustus. In een rapport van 25 pagina’s met de titel ‘Geen genade voor mensen zoals jullie’ documenteerde de mensenrechtenorganisatie de dood of verdwijning van voormalige Afghaanse officials van het leger, de politie, de inlichtingendiensten en de milities die de toenmalige regering steunden.

Amnestie

De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de overgangsregering van Afghanistan herinnerde de VS en bondgenoten eraan dat de taliban na hun machtsovername een algemene amnestie afkondigden voor alle veiligheidstroepen van het voormalige regime. Daardoor kunnen velen van hen ‘rustig’ in het land leven, terwijl ze ‘honderden strijders (taliban) en burgers doodden’ in de laatste twee decennia van oorlog.

Behalve de Verenigde Staten en de Europese Unie ondertekenden ook Australië, België, Bulgarije, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Japan, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noord-Macedonië, Oekraïne, Polen, Portugal , Roemenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland de verklaring.

