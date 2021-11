Taliban verbieden vrouwen in Afghaanse televisieseries

Chaos op snelweg in VS nadat geldwagen bankbiljet­ten verliest

Op een snelweg in de Amerikaanse staat Californië is vrijdag chaos ontstaan, nadat een gepantserde geldtransportwagen enorme hoeveelheden bankbiljetten verloor. Automobilisten stopten midden op de weg om hun zakken te vullen met het rondslingerende geld. De politie greep in en arresteerde twee mensen.

20 november