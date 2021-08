Taliban veroveren tweede provinciehoofdstad, landen roepen burgers op Afghanistan te verlaten

VIDEO Jaar na explosie Beiroet: ruim 80.000 mensen geholpen met geld Nederland, nog geen gerechtig­heid

4 augustus Van de 15,3 miljoen euro die vorig jaar in Nederland werd opgehaald voor de slachtoffers van de verwoestende explosie in de haven van Beiroet, vandaag precies een jaar geleden, is tot nu toe 10,8 miljoen euro uitgegeven. Het geld ging naar onder meer voedsel, water, onderdak en psychosociale hulp voor ruim 80.000 volwassenen en kinderen, staat in een vandaag gepubliceerde tussenrapportage van Giro555.