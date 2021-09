Taliban zijn nu ook de baas in Panjshirvallei, het aloude centrum van verzet

De geïsoleerde en legendarisch moeilijk toegankelijke Panjshirvallei, 80 kilometer ten noorden van Kaboel, is ‘compleet veroverd’ door de taliban. Woordvoerder Zabihullah Mujahid heeft dat op een persconferentie bevestigd. ,,Met deze overwinning is ons land nu volledig uit het moeras van de oorlog”, zei hij. Om er waarschuwend aan toe te voegen: ,,Het islamitisch emiraat waakt voor opstanden. Iedereen die een opstand probeert te creëren, zal heftig worden bestreden.”



Mujahid riep voormalige en verslagen regeringstroepen, die 20 jaar lang de taliban hebben bevochten, op nu ieder verzet te staken en ‘samen met de taliban nieuwe veiligheidsdiensten te vormen’.

De val van de Panjshirvallei is een zege vol symboliek. Het gebied is een aloud centrum van verzet en ook een traditioneel anti-taliban bolwerk. De befaamde commandant Ahmed Shah Massoud werd hier in de jaren 80 een levende legende door zijn strijd tegen de Russen voordat hij werd vermoord door Al-Qaeda in 2001. Nog steeds is de provincie de thuisbasis van het National Verzets Front (FNR), geleid door Ahmad Massoud, de zoon van commandant Massoud. Het FNR houdt vol dat een aantal ‘strategische posities’ in de vallei nog niet zijn opgegeven. ,,De strijd tegen de taliban en hun partners zal doorgaan”, aldus Massoud junior.

Op sociale media zijn de nodige taliban te zien op overheidsgebouwen en in het kantoor van de gouverneur van de provincie. Islamistische strijders vieren de overwinning op een onneembaar geacht gebied.



De Panjshirvallei hield stand tegen de Russen en ook tegen het eerste regime van de taliban (1996-2001). Aanvankelijk was er sprake van onderhandelingen tussen de taliban en FNR, die een gedecentraliseerde regering voorstaat. Beide partijen zeiden dat ze bloedvergieten wilden vermijden, maar dat er geen compromis kon worden gevonden. De FNR had zondag een staakt-het-vuren voorgesteld, na blijkbaar zware verliezen te hebben geleden in het weekend. Daarbij zou FNR-woordvoerder Fahim Dashty zijn gesneuveld.

Iran heeft de aanval van de taliban op de Panjshirvallei veroordeeld. Opmerkelijk want de sjiitische Islamitische Republiek, die meer dan 900 kilometer grens met Afghanistan deelt, had tot dusver afgezien van kritiek op de soennitische taliban sinds hun machtsovername in Kaboel.

