Tasmaanse duivel na 3000 jaar terug op vasteland Australië

‘Een droom’

De Tasmaanse duivel is het grootste nog levende, vleesetende buideldier, maar de populatie is de laatste jaren erg achteruit gegaan. Op het vasteland werd het dier uitgeroeid doordat deze opgejaagd werd door dingo’s. De herintroductie van de Tasmaanse duivel is volgens Faulkner ‘echt een droom’. ,,Om een roofdier van deze grootte terug te brengen in Australië is heel mooi.”

Uitstervende diersoorten

In Australië sterven zoogdieren in een rap tempo uit. De herintroductie van de Tasmaanse duivel moet er voor zorgen dat het ecosysteem meer in balans komt. Deze werd volgens Faulkner eerder verstoord door de introductie van roofdieren.



Het Australische ecosysteem liep eerder dit jaar een grote klap op door bosbranden. Bijna 3 miljard dieren zijn hierdoor gestorven of hun leefgebied kwijtgeraakt. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Wereld Natuur Fonds (WWF) eerder dit jaar geeft inzicht in de gevolgen van de natuurramp voor in het wild levende dieren op het continent.



Verschillende wetenschappers hebben na de branden opgeroepen tot revisie van de lijsten met bedreigde en beschermde soorten in het land. Ze verwijten de conservatieve coalitie in het land geringe monitoring van wilde dieren en teruggelopen financiering voor natuurbehoud en -bescherming.