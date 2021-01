Team Biden wekt hoge verwachtingen met eerste salvo presidentiële besluiten

Alle complottheorieën, gewelddadigheden, twitterfitties en rechtszaken ten spijt wordt Joe Biden vandaag ‘gewoon’ ingezworen als de 46ste president van de Verenigde Staten. Helemaal gewoon wordt het natuurlijk niet, gezien alle extra veiligheidsmaatregelen vanwege gewapende Trumpfans die dat alsnog zouden willen verhinderen en het nog steeds dreigende coronavirus.



Algemeen wordt verwacht dat Bidens eerste speech in het teken zal staan van normalisering, heling en verbinding. Het 78-jarige staatshoofd hoopt dat Amerikanen weer met elkaar gaan praten in plaats van op elkaar te schelden en oorlog te voeren via sociale media. Dat wordt een opgave, omdat 75 miljoen landgenoten bij de verkiezingen in november stemden op Donald Trump. En een groot deel daarvan denkt bovendien dat de Democraten stemmen hebben gestolen en dat Joe Biden daarom niet de rechtmatige president is.