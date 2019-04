Tegenslag voor JSF: toestel Japanse luchtmacht vermist

EU-president: Britten zijn er op 30 juni zeker nog niet uit, geef ze langer de tijd

22:19 EU-president Donald Tusk roept de 27 EU-leiders op een langer brexituitstel te overwegen dan waar de Britse premier Theresa May zelf om vraagt. De verdeeldheid binnen het Britse parlement over de brexitdeal geeft weinig aanleiding te geloven dat het ratificatieproces ervan voor eind juni kan zijn afgerond, schrijft hij in zijn uitnodigingsbrief voor de EU-top woensdag in Brussel. May wil uitstel van de deadline tot 30 juni.