Tenminste 8 doden en 4 vermisten in Italië na overstromingen door zware regenval

Het noodweer sloeg hard toe in de omgeving van Ancona, een stad aan de Adriatische kust in de Italiaanse regio de Marken (Le Marche in het Italiaans, red). Onder de vermisten zou ook een kind zijn dat bij zijn moeder in de auto zat. Volgens het persagentschap AGI werd de moeder gered door de brandweer, maar sleurde de kracht van het water het kind mee.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tientallen reddingsoperaties

Videobeelden op sociale media en in de Italiaanse pers tonen hoe straten in steden zijn veranderd in kolkende rivieren. Huizen zijn ondergelopen en auto’s zijn meegesleurd met het water. In het plaatsje Monterosso Stazione is een restaurant overspoeld door de met modder en puin vervuilde waterstroom. Er zou op sommige plekken meer dan 400 millimeter regen in twee tot drie uur zijn gevallen. Ongeveer 180 brandweerlieden zijn ingezet bij tientallen reddingsoperaties, laten de autoriteiten weten.