Tenminste vijftien doden door vulkaanuitbarsting in Congo, zeker vijfhonderd huizen vernield

Oudste Australiër ooit (111) verklapt geheim van zijn hoge leeftijd: een delicates­se van pluimvee

19 mei De oudste man ooit in Australië heeft zijn uitzonderlijk hoge leeftijd van 111 jaar mede te danken aan het wekelijks eten van kippenhersenen. Dat vertelde de gepensioneerde veeboer althans maandag in een interview met de Australische nieuwszender ABC. ,,Het is slechts één klein hapje maar o zo heerlijk’’, zei Dexter Kruger vanuit een verpleeghuis in de deelstaat Queensland.