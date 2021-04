Ter dood veroordeelde supermarkt-schutter wil vuurpeloton in plaats van spuitje

Dat is een snellere en minder pijnlijke dood, lichtten zijn advocaten maandag toe voor een rechtbank in Las Vegas. Die behandelt het hoogst opmerkelijke verzoek van hun cliënt. Hij werd in 2000 veroordeeld voor het, een jaar eerder, doodschieten van vier mensen in een supermarkt met een jachtgeweer en het zwaar verwonden van een vijfde slachtoffer.

Lees ook Wereldwijd minder executies, maar Egypte voltrok drie keer zo vaak de doodstraf

Floyds doodvonnis zal naar verwachting in juni worden voltrokken. Aanklagers zullen volgende maand een uitvoeringsbevel eisen bij de staatsrechtbank, mogelijk voor de week van 7 juni. Dat zou de eerste voltrekking in vijftien jaar zijn in Nevada.

De voor drugsmoorden ter dood veroordeelde gevangene Scott Raymond Dozier (48) vocht het voltrekken van de doodstraf door toediening van een dodelijke injectie eerder aan. Hij zou de eerste in de Amerikaanse staat zijn die zo zou sterven, zonder te weten of de drie medicijnen in de injectie wel zouden werken. De uitvoering van de straf werd tweemaal uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de rechtszaak, maar in januari 2019 sloeg Dozier de hand aan zichzelf in de gevangenis.

Meerdere executiemethoden

De advocaten van Floyd zijn naar eigen zeggen niet uit op uitstel. ,,Dit is geen vertragingstactiek”, zei Brad Levenson maandag in de rechtszaal. Hij voegde eraan toe dat executie door middel van kogels in de hersenen ,,de meest humane manier” van het voltrekken van de doodstraf zou zijn. Levenson en diens confraters hebben functionarissen van het gevangeniswezen opgeroepen om ,,een nieuwe procedure of procedures te bedenken voor het uitvoeren van een ​​wettige executie’’. In afwachting daarvan vroegen ze de rechtbank te voorkomen dat Floyd intussen ter dood zou worden gebracht.

In een aantal Amerikaanse staten zijn andere methoden toegestaan voor het voltrekken van de doodstraf. Daaronder elektrocutie, het inademen van stikstofgas of een vuurpeloton. Dat laatste was ooit toegestaan in Nevada, maar de staatswet verplicht nu tot het geven van een dodelijke injectie. Die bevat een combinatie van het kalmerende middel diazepam, de krachtige pijnstiller fentanyl en een verlammend medicijn dat bekend staat als cisatracurium.

Drie Amerikaanse staten - Mississippi, Oklahoma en Utah - en het Amerikaanse leger staan ​​de doodstraf door middel van een vuurpeloton ​​toe. De laatste keer dat de methode werd gebruikt, was in 2010 in Utah.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: