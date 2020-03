Ter dood veroordeelde VS na uitstel toch geëxecuteerd

UPDATENadat het Amerikaanse Hooggerechtshof donderdag de doodstraf voor de 43-jarige Nathaniel Woods (43) in de Amerikaanse staat Alabama aanvankelijk had opgeschort, is hij kort daarna toch geëxecuteerd. Het Hof wilde nogmaals alle omstandigheden rond de zaak bekijken en blies de executie een half uur van te voren af. Maar uiteindelijk legden de rechters de verweerschriften van Woods toch naast zich neer.

Ook liet de gouverneur van Alabama, Kay Ivey, in de korte periode van uitstel aan Woods’ advocaten weten dat ze een verzoek om clementie niet had ingewilligd. Woods werd ter dood gebracht in de staatsgevangenis van Atmore middels een dodelijke injectie.

De veroordeelde werd door een jury schuldig bevonden aan betrokkenheid bij het doodschieten in 2004 van drie politiemensen die hem en een handlanger in een appartement wilden arresteren wegens drugshandel. De rechter legde hem voor dat misdrijf de doodstraf op.

Tegen de veroordeling is echter veel protest geweest, onder meer van Martin Luther King III, de zoon van de vermoorde dominee Martin Luther King. Het staat namelijk vast dat Woods niet degene was die de fatale schoten heeft gelost. In Alabama geldt echter een speciale wet waardoor een verdachte veroordeeld kan worden voor de daden van een ander.

Volledig scherm De ter dood veroordeelde Nathaniel Woods. © AFP

Pamela Woods, zus van de veroordeelde, sprak eerder op de dag met journalisten bij de gevangenis in Alabama. Daar las zij een transcript uit de rechtszaak voor, waarin staat dat Nathaniel zich al vrijwillig had overgegeven aan de agenten voordat zij werden doodgeschoten.

Woods is een van de twee veroordeelden in de zaak. De tweede man wacht nog op uitvoering van zijn doodstraf. De doodstraf is op dit moment nog legaal in 29 van de staten in de VS.

