Teresa May verdedigt tussenakkoord Brexit in Lagerhuis

De eerste afspraken over het Britse vertrek uit de Europese Unie zijn ‘goed nieuws’ voor zowel de voor- als tegenstanders van een Brexit. Met deze boodschap heeft premier Theresa May vandaag het Lagerhuis ervan proberen te overtuigen dat zij vorige week in Brussel goede zaken heeft gedaan.

Volgens May hoeven de parlementsleden zich er geen zorgen over te maken dat Groot-Brittannië wordt meegesleurd in eindeloze onderhandelingen – de grote zorg van voorstanders - of dat het overleg nog zou kunnen ontploffen zonder een goed slotakkoord, de grote zorg van tegenstanders. ,,We willen een deal die goed is voor heel Groot-Brittannië’’, aldus May die tegen alle verwachting in alsnog de eerste fase van de onderhandelingen over de Brexit op het laatste nippertje kon afronden.

Teresa May kreeg zowel van de voor- als tegenstanders in haar Conservatieve Partij complimenten. Het pro-Europese Lagerhuislid Anna Soubry sprak van ‘een algehele unanimiteit over de afgelopen vrijdag gemaakte afspraken die ‘een belangrijke stap voorwaarts zijn’. Collega Nicky Morgan sprak van een ‘vervroegd kerstcadeau’. Duncan Smith, een uitgesproken voorstander van de Brexit, eiste opnieuw de verzekering dat de transitieperiode wordt gebruikt om ‘alles wat is bereikt vast te leggen en uit te voeren’.

'Geen hoofdprijs'

Oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) liet zich niet zo makkelijk overtuigen. Volgens hem verdienen de onderhandelingen absoluut niet de hoofdprijs (‘te veel vertragingen’), spreken ministers van May's kabinet elkaar nog steeds tegen en is onduidelijk hoe waterdicht alle gemaakte afspraken van het tussenakkoord zijn. Afspraken die betrekking hebben op de burgerrechten van Britten en Europeanen na de scheiding, de rol van het Europees Hof van Justitie, de financiële verplichtingen en de status van de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dit laatste onderwerp, een hete appel, wordt wel genoemd maar is in feite door de onderhandelaars doorgeschoven naar de volgende ronde. May verzekert het Lagerhuis echter dat er ‘geen harde grens komt’. De rekening die Groot-Brittanië moet betalen aan de EU (45 miljard euro) noemt zij ‘rechtvaardig’, net als de garanties van de rechten van de Europese onderdanen die na de Brexit in Groot-Brittannië blijven. ,,Maar’’, aldus de premier, ,,als de onderhandelingen niet voor maart 2019 zijn beëindigd, zijn alle afspraken alsnog van tafel.’’

Quote Als de on­der­han­de­lin­gen niet voor maart 2019 zijn beëindigd, zijn alle afspraken alsnog van tafel Teresa May

De twijfel van Jeremy Corbyn over de geldigheid van de afspraken werden gevoed door uitspraken van zowel de Europese als de Britse onderhandelaars. In Brussel werd gesproken van een ‘herenakkoord’, eerst tussen David Davis en Michel Barnier, de twee hoofdonderhandelaars, en daarna met een handdruk bezegeld door Theresa May en Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. De handdrukken zijn niet wettelijk bindend. Bovendien zei David Davis dat de verzekering over een zachte grens met Ierland pas kon worden vastgelegd in een slotakkoord. Vandaag beloofde hij na kritiek uit Ierland dat Groot-Brittannië zich eraan zal houden.

Verwacht wordt dat de leiders van de 27 andere lidstaten later deze week met het tussenakkoord zullen instemmen. Dat maakt de weg vrij voor de volgende fase, die waarschijnlijk februari volgend jaar zullen beginnen. Dan wordt de nieuwe relatie tussen Groot-Brittannië en de EU ingevuld. Volgens Europees president Donald Tusk een nieuwe zware klus. ,,Scheiden is niet makkelijk maar een nieuwe relatie opbouwen is nog moeilijker’’, aldus Tusk.