Terrassen in Spanje al langer open, hoe gaat het daar met de besmettingen?

Het is in het straatbeeld verreweg het vrolijkste moment van de dag, tussen één en vier uur ’s middags, wanneer de terrassen in heel Spanje vollopen met eters voor de lunch. Er wordt volop genoten van een eenvoudig menu van drie gangen, of tapas, of een enkel gerecht. Bier, water en wijn op tafel, het liefst in de zon. Sommigen zijn net een maand open, anderen al meer dan een half jaar. En de Spanjaarden maken er massaal gebruik van. De uitgebreide lunch is populairder dan ooit, zeker nu de horeca ’s avonds nog niet open is, behalve in Madrid en vanaf volgende week ook in enkele andere regio’s.