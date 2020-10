‘Terreuraanslag’ in kerk Nice: drie doden onder wie koster, veiligheidswaarschuwing voor heel Frankrijk

VideoDrie personen zijn vanmorgen in Zuid-Frankrijk om het leven gekomen bij een mesaanval in een kerk in Nice. Een van hen is de koster, de twee anderen waren vrijwilligsters, meldt de politie. Naar aanleiding van de aanslag is het anti-terreurwaarschuwingssysteem voor heel Frankrijk opgeschaald naar het hoogste dreigingsniveau.

De dader is gearresteerd en raakte daarbij gewond door een politiekogel. Volgens BFMTV, die een foto van hem zag, gaat het om een jongeman van een jaar of twintig met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij had geen identiteitspapieren op zak maar zijn voornaam zou ‘Brahim’ zijn. In een eerste verklaring zei hij dat hij alleen had gehandeld, melden Franse media.

Volgens burgemeester Christian Estrosi bleef de dader zelfs op de brancard ‘Allahu akbar’ (God is de grootste) roepen en doodde hij in de kerk de koster, een man van in de veertig met twee kinderen, en een vrijwilligster (66) die de sacristie schoonmaakt. Beide slachtoffers sneed hij de keel door. Bij het naar buiten gaan, stuitte hij op een andere vrijwilligster (45) op wie hij instak. Zij raakte zwaargewond maar wist te vluchten naar een nabijgelegen café waar ze bezweek aan haar verwondingen. “Zeg tegen mijn kinderen dat ik van ze hou’’, waren haar laatste woorden, verklaarde de cafébaas volgens BFMTV.

Bij de vrouw in de kerk handelde de dader volgens Estrosi op dezelfde manier als de man die amper twee weken geleden een 47-jarige leraar de keel doorsneed in een voorstad van Parijs. Volgens een politiebron van de Franse krant Le Figaro zou het 66-jarige slachtoffer 'min of meer zijn onthoofd'. Alles wijst volgens de autoriteiten op een terreuraanslag. Burgemeester Estrosi eist dat er alles aan wordt gedaan ‘om het islamofascisme op ons grondgebied definitief te vernietigen’. Hij wil dat alle kerken in de stad en andere gebedshuizen worden bewaakt of gesloten.

De anti-terreuraanklager in Parijs heeft een onderzoek geopend wegens ‘moord en poging tot moord in relatie met een terroristische onderneming’ en ‘criminele terroristische samenzwering’. De Franse minister van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat het veiligheidsprotocol ter bestrijding van terreuraanslagen is opgeschaald naar ‘urgence attentat’, het hoogste niveau. Het wordt afgekondigd direct na een aanslag of als een geïdentificeerde maar niet gelokaliseerde terreurgroep in actie komt.

De moordpartij in Nice roept herinneringen op aan kerkterrorisme in 2016 toen in de Noord-Franse regio Seine-Maritime twee gewapende mannen een dorpskerk aanvielen. De 85-jarige priester Jacques Hamel werd daarbij de keel doorgesneden, een parochiaan raakte ernstig gewond. Volgens de toenmalige president François Hollande handelden de gijzelnemers destijds uit naam van Islamitische Staat (IS).

Op het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vond vanmorgen een interministeriële ‘crisisbijeenkomst’ plaats. Die werd ook bijgewoond door premier Jean Castex en president Emmanuel Macron. Laatstgenoemde vertrok omstreeks het middaguur naar Nice.

Frankrijk-correspondent Frank Renout over de situatie in de stad:

De Franse moslimraad spreekt in een verklaring van ‘een laffe daad gericht tegen onschuldige mensen’ en veroordeelt de aanval ‘krachtig’. De Franse bisschoppenconferentie noemt de aanslag als ‘een onbeschrijflijke daad’ en hoopt dat ‘christenen geen symbool worden om af te slachten’. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers luiden kerken in heel Frankrijk de doodsklok. Katholieken zijn uitgenodigd voor een gebed.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) spreekt namens het kabinet zijn afschuw uit over de dodelijke mesaanval. “Ik wil nog eens benadrukken dat wij voor de volle honderd procent achter Frankrijk staan in de strijd tegen dit soort terreur”, aldus de bewindsman tijdens een Kamerdebat.

Derde aanslag

In 2016 was Nice ook al het decor van een terreuraanslag. Daarbij kwamen op 14 juli, de nationale feestdag, maar liefst 86 mensen om het leven toen een man met een vrachtwagen inreed op de feestende menigte op de promenade. De dader bleek een geradicaliseerde jihadist te zijn.

In februari 2015 werden drie militairen die een joods gebouw bewaakten, aangevallen door een man met een mes. Twee van hen raakten lichtgewond.

