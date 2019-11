Terreurdaad Londen: twee voorbijgangers overleden, doodgeschoten dader droeg nepbom

Relikwie van kribbe Jezus Christus komt aan in Jeruzalem

12:54 Een stuk van de kribbe waar Jezus Christus in heeft gelegen na zijn geboorte is aangekomen in Jeruzalem. Het stuk hout lag ongeveer 1400 jaar lang in Rome en is nu door paus Franciscus geschonken aan de Catharinakerk in Bethlehem.