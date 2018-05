Terreurdaad Parijs: Messentrekker uit Tsjetsjenië stond gesignaleerd

Video & UpdateDe man die gisteravond in Parijs met een mes instak op willekeurige voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door agenten, is een 20-jarige man uit Tsjetsjenië. De messentrekker was volgens persbureau AFP al in beeld bij de Franse AIVD wegens potentieel gevaarlijk.

De man had geen identiteitspapieren op zak maar werd geïdentificeerd aan de hand van onder andere zijn vingerafdrukken. Het zou gaan om Khamzat Azimov. Hij werd in november 1997 geboren in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, had daardoor de Russische nationaliteit maar werd volgens de Franse publieke zender France 2 in 2010 in het kielzog van zijn moeder genaturaliseerd tot Fransman. De ouders van de Tsjetsjeen waren de burgeroorlog in hun land begin jaren 2000 ontvlucht en kregen in Frankrijk het statuut van vluchteling.

De politie schoot de genaturaliseerde Tsjetsjeen gisteravond dood toen hij weigerde zich over te geven en dreigende bewegingen maakte. De ouders van de man zijn vanmorgen opgepakt voor verhoor. In totaal raakten vier personen gewond door de aanval. Eén van hen, een 29-jarige man die toevallig passeerde, overleed aan zijn verwondingen. Twee van de overige drie gewonden zijn er ernstig aan toe.

'Fiche S'

De dader had geen gerechtelijke antecedenten maar stond bij de Franse inlichtingendiensten geregistreerd op een zogenoemde 'Fiche S' vanwege de staatsveiligheid, meldt AFP op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Het 'Fiche S'-bestand telt ruim 10.000 personen onder wie geradicaliseerde islamieten en individuen die mogelijk banden hebben met terrorisme maar ook hooligans en leden van ultra-linkse of extreem-rechtse groeperingen.

Volgens het Franse weekblad Le Point stond Khamzat Azimov gesignaleerd nadat hij in 2016 in beeld was gekomen 'in de marge van een groep jongemannen met aspiraties te vertrekken naar de gevechtszone in het Iraaks-Syrische grensgebied'. Oftewel: Jihadgangers.

Bomaanslagen Boston

De twee verantwoordelijken achter de bomaanslagen tijdens de Boston Marathon, in 2013, kwamen ook uit Tsjetsjenië. Het ging om twee broers van 19 en 26 jaar oud. Laatstgenoemde werd doodgeschoten door de politie, zijn gewonde broer kon na een urenlange klopjacht worden aangehouden. Dzokhar Tsarnaev bood in 2015 tijdens de rechtszaak tegen hem zijn excuses aan voor de vier doden en 250 gewonden en het veroorzaakte leed. Hij werd in mei dat jaar veroordeeld tot de doodstraf.

De meeste Tsjetsjenen zijn aanhangers van de gematigde islam maar veel inwoners radicaliseerden onder invloed van separatistische rebellengroeperingen en twee oorlogen met Rusland sinds de jaren negentig.

IS

Ooggetuigen onder wie buitenlandse toeristen verklaarden tegenover de politie dat de man 'Allahu Akbar' riep toen hij met een mes de vijf personen te lijf ging. De handelwijze van de aanvaller is voor de Franse autoriteiten aanleiding de aanval te behandelen als een terreurdaad. Een aanval met een mes op willekeurige mensen op straat, is een van de handelwijzen die door IS worden bepleit. Om die reden heeft de Franse Justitie de zaak doorgespeeld aan de openbaar aanklager die belast is met terrorismebestrijding.

De terreurgroep eiste de aanslag nadien op in een bericht verspreid door haar gebruikelijke communicatiekanaal: agentschap Amaq. Daarin verklaarde IS dat de messentrekker een soldaat van haar was. De Franse autoriteiten moeten de authenticiteit van het bericht nog vaststellen.

Het incident vond plaats in het tweede arrondissement in de buurt van l'Opéra in Parijs. Een wijk met veel restaurants en bars waar het vaak druk is op zaterdagavond.

Macron

President Macron zei na het incident dat Frankrijk niet zal buigen voor vijanden van de vrijheid. Hij prees de politie voor 'het uitschakelen van de terrorist'.