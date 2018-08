Terroristen Barcelona beraamden ook aanslag op Camp Nou stadion

De aanslag in het Camp Nou stadion stond gepland voor zondag 20 augustus 2017, drie dagen na de aanslagen in Barcelona en Cambrils. Op de bewuste datum speelde FC Barcelona de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Real Betis uit Sevilla.

Zoekopdrachten

Uit het onderzoek van de mobieltjes en computers van de aanslagplegers bleek ook dat de imam uit het Spaanse stadje Ripoll die betrokken was bij de aanslagen, voorbereidingen trof om de aanslag in het Camp Nou stadion op de bewuste speeldag op te eisen. FC Barcelona, met sterspeler Lionel Messi, won de bewuste wedstrijd met 2-0.

De speurders ontdekten volgens de krant El Periódico eerst dat een aanslag zou worden gepleegd op de Sagrada Familia, de beroemde basiliek in Barcelona. Later ontdekten ze dat de terreurcel ook van plan was om op zijn minst één bomauto te plaatsen bij de Eiffeltoren in Parijs. Een paar weken geleden zagen de speurders bevestigd wat ze al vermoedden: de terroristen planden ook een aanslag in het iconische voetbalstadion van FC Barcelona.

Ge ïm proviseerd

Twee Spaanse terrorisme-onderzoekers concludeerden begin dit jaar al dat de bloedige aanslag op de Ramblas, waarbij een terrorist met een bestelbus inreed op voetgangers en 16 mensen doodde en 140 anderen verwondde, mogelijk een geïmproviseerde actie was. Ook deze onderzoekers noemden de voorbereiding van een veel grotere aanslag op de Eiffeltoren in Parijs of anders de Sagrada Familia. De terroristen moesten echter hun plannen wijzigen nadat hun bommenfabriek in het Spaanse Alcanar door een ongeluk was geëxplodeerd. Daarbij kwamen twee van de tien leden van de terreurcel van IS om het leven.