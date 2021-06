Terroristen richten bloedbad aan in Burkina Faso: zeker 100 mensen omgekomen

VIDEO Oorverdo­vend kabaal om migranten af te schrikken, EU experimen­teert met ‘geluidska­non’

3 juni Aan de 200 kilometer lange grens tussen Turkije en Griekenland experimenteert de Europese Unie met digitale grensbewaking. In het pakket van het ‘digitale fort Europa’ zit onder andere een geluidskanon. Hoewel het slechts zo groot is als een televisietoestel, kan het kanon evenveel decibels produceren als een straalmotor. Het oorverdovend kabaal is bedoeld om migranten aan de overkant te ontmoedigen om richting Europa over te steken.