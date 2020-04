Teruglezen: Peru schrapt controversiële maatregel mannen en vrouwen, 2000 doden in één dag in VS

Eerste kerkdienst in Notre Dame sinds brand jaar geleden

10 april In de Notre Dame in Parijs wordt vandaag de eerste viering gehouden sinds de brand op 15 april vorig jaar de kathedraal grotendeels verwoestte. De dienst voor Goede Vrijdag is om 11.00 uur begonnen, wordt uitgezonden op de Franse televisie en is te beluisteren op het radiokanaal van de Notre Dame.