TERUGLEZEN | ‘Rusland wil volledige controle over zuiden Oekraïne’

Oorlog OekraïneGeneraal Minnekajev zei vrijdag dat Moskou de ‘volledige controle over het zuiden van Oekraïne’ wil nemen om de pro-Russische separatisten van Transnistrië te helpen, die dit Moldavische gebied aan de grens met Oekraïne sinds 1992 in handen hebben. ‘De controle over het zuiden van Oekraïne is ook een corridor naar Transnistrië, waar we eveneens gevallen van onderdrukking van de Russischtalige bevolking zien’, aldus de generaal. Lees hieronder ons oude liveblog terug. Het nieuwe, verse liveblog met daarin het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne vindt u hier.