Terugtrekking Amerikaanse troepen uit Syrië ‘kwestie van weken’

Volgens Votel, die zondag vragen van Amerikaanse verslaggevers beantwoordde die met hem meereisden naar het Midden-Oosten, hangt de exacte timing af van de recente situatie in Syrië. Door de VS gesteunde troepen zijn bezig met een laatste offensief tegen terreurgroep Islamitische Staat nabij de Irakese grens.

Ondertussen is het Amerikaanse leger al wel begonnen met het terughalen van militair materieel. ,,Mensen verplaatsen is gemakkelijker dan het verplaatsen van apparatuur en dus zijn we alvast begonnen met het opruimen van het materieel dat we niet meer nodig denken te hebben.’'

President Trump kondigde, tot grote verrassing van de militaire leiding, in december al aan dat hij de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk wilde terugtrekken uit Syrië. Daarop diende de minister van Defensie Jim Mattis zijn ontslag in.

Nog geen exacte einddatum

Votel deed geen voorspellingen over een tijdstip waarop de terugtrekking moet zijn voltooid. Een ​​exacte tijdlijn is volgens de commandant moeilijk te voorspellen, omdat het afhangt van de omstandigheden op het slagveld. Experts, onder wie ook Votel zelf, vrezen dat het geweld van IS weer zal oplaaien als de Amerikanen te vroeg vertrekken uit het Midden-Oosten. Maar er is nog geen vastomlijnd plan hoe dat in de toekomst te voorkomen.

In Irak zullen wel Amerikaanse troepen gelegerd blijven. Daar bevinden zich op dit moment naar schatting zo’n 5.000 Amerikaanse soldaten die helpen IS te bestrijden. De militairen uit Syrië zullen niet naar Irak worden verplaatst, verwacht Votel.