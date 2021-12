Teslabaas Elon Musk zegt dit jaar 11 miljard aan belasting te zullen betalen

Elon Musk volgt advies Twittervol­gers op en verkoopt Te­sla-aandelen ter waarde van 5 miljard dollar

Tesla-topman Elon Musk heeft Tesla-aandelen ter waarde van ongeveer 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) verkocht, blijkt uit documenten die Musk woensdag vrijgaf. Dat deed hij nadat hij zijn volgers op Twitter afgelopen weekend had gevraagd of hij 10 procent van zijn aandelen in het bedrijf moest verkopen.

