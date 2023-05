Texaanse man die vijf buren doodschoot na klopjacht van vier dagen gearresteerd

De man die wordt verdacht van het doodschieten van vijf van zijn buren is dinsdag na een klopjacht van vier dagen gearresteerd. Een dag eerder moest de politie nog toegeven op een dood spoor te zitten in de zoektocht naar de man.

De 38-jarige Francisco Oropeza was vrijdagavond laat aan het schieten in zijn achtertuin toen zijn buren hem vroegen om iets minder kabaal te maken, omdat de kinderen er niet van konden slapen. Daarop herlaadde hij zijn automatische AR-geweer, wandelde naar het huis van de buren en schoot daar vijf van de tien bewoners dood. Onder hen was een 8-jarige jongen.

Maandag bleek dat de Mexicaanse man illegaal in de Verenigde Staten verbleef. Hij was al vier keer het land uitgezet, de eerste keer in 2009. Ook was Oropeza veroordeeld voor rijden onder invloed en veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Beloning

De politie was sinds de schietpartij met meer dan 250 agenten van deur tot deur gegaan in een poging de schutter te traceren. Er was een beloning van 80.000 dollar uitgeloofd voor zijn arrestatie. Oropeza werd uiteindelijk na een tip gevonden in een woning in de buurt van Cleveland, zo liet sheriff Greg Capers dinsdag weten, op slechts 32 kilometer van de plek van de schietpartij. Hij zei dat Oropeza zich had verstopt in een kast onder een berg wasgoed. Hij liet zich vervolgens zonder problemen arresteren.

Oropeza is naar de gevangenis van Montgomery County overgebracht. Hem wordt meervoudige moord ten laste gelegd.

Volledig scherm Francisco Oropeza © AFP