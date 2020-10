Thaise betogers stellen premier voor ultimatum

Oxfam: nieuw migranten­kamp op Lesbos erger dan Moria

21 oktober Hulporganisatie Oxfam waarschuwt voor de omstandigheden in het nieuwe tentenkamp voor vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos. Die zouden slechter zijn dan die in het voormalige overbevolkte kamp Moria, dat begin september afbrandde. Volgens Oxfam zijn de bijna 8000 inwoners van het kamp, voornamelijk gezinnen met kinderen, gehuisvest in tenten die niet zijn toegerust op het naderende winterweer.