Thaise hond redt levend begraven baby

Oostenrijk­se vicekanse­lier onder vuur na gelekte video

2:38 De Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache is in de aanloop naar de Europese verkiezingen ernstig in verlegenheid gebracht door een uitgelekte video-opname. Daarop is te zien hoe de rechts-populistische FPÖ-voorzitter overheidscontracten in het vooruitzicht lijkt te stellen in ruil voor hulp bij zijn verkiezingscampagne.