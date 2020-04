Thaise olifanten geraakt door coronacrisis: ‘De kans bestaat dat ze verhongeren’

Zowel de BBC als de Amerikaanse krant The New York Times meldden echter een keerzijde. De kans bestaat dat de olifanten doodgaan van de honger. Doordat ook Thailand in een lockdown zit, zijn toeristen voorlopig niet meer welkom in het land. Een flinke economische dreun, want de toeristensector is van groot belang voor Thailand. Olifanten worden door attractieparken vaak gehuurd. Maar omdat ze nu moeite hebben met het betalen van eten voor de dieren worden ze teruggebracht naar hun eigenaren, die óók geen geld hebben voor voedsel.



Olifanten hebben elke dag zo'n 200 kg eten per dag nodig. De BBC sprak Kerri McCrea, eigenaresse van een olifantenopvang. ,,Er is niet genoeg bos en dus te weinig eten voor al de olifanten die hier nu zitten.” McCrea moet elke dag zo'n drie uur reizen om aan genoeg gras en mais te komen voor de vijf olifanten die zij verzorgt. Andere verzorgers moeten dat volgens haar ook doen. ,,Het ergste scenario straks zal zijn als de verzorgers moeten kiezen tussen de olifanten en zichzelf. Dat komt omdat de lokale bevolking hier verder ook niet veel heeft. Op dit moment doen we er zo veel mogelijk aan om de olifanten in leven te houden.”