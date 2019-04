Thaise Patima redt duizenden slaven uit klauwen van de vismaffia

Hij dacht een avondje te gaan stappen in Bangkok. Een meisje bood hem een drankje aan. In een film volgt nu zo'n scène waarin alles gaat draaien. Meestal geen goed teken. Ook niet voor Tun Lin (toen 14 jaar oud). Toen hij wakker werd, schommelde zijn bed. Niet omdat hij nog dronken was, maar omdat hij zich op volle zee bevond. Gevangen op een vissersschip. Het duurde even voordat Tun Lin uit Burma zich realiseerde wat er was gebeurd. Ze hadden hem bedwelmd, ontvoerd en ondertussen was hij ook verkocht. Tun Lin was eigendom geworden van een kapitein en werd gedwongen veertien jaar als slaaf te werken op een fabrieksschip dat zelden afmeerde.