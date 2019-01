Thaise rechtbank: gevluchte Saoedi (18) mag worden teruggestuurd

De 18-jarige vrouw uit Saoedi-Arabië die haar familie tijdens een vakantie in Koeweit ontvluchtte maar onderweg naar Australië strandde in Thailand, mag worden teruggestuurd. Dat heeft een Thaise rechtbank besloten, zegt de advocaat van de vluchtelinge tegen persbureau AFP.

Mensenrechtenadvocate Nadthasiri Bergman tekende vanmorgen bij de rechtbank in Bangkok beroep aan tegen de uitzetting van al-Qunun. ,,In geval van onwettige detentie kunnen we de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening‘’, verklaarde ze. Maar volgens de raadsvrouwe is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van onwettige detentie en verwierp ze het beroep.

Rahaf Mohammed al-Qunun heeft zichzelf opgesloten in een hotel op de luchthaven van Bangkok om uitzetting te voorkomen. Ze zegt dat haar leven in gevaar is als ze wordt uitgezet naar Koeweit om te worden herenigd met haar familie. Die zou haar geestelijk en lichamelijk stelselmatig mishandelen omdat ze het islamitische geloof zou hebben afgezworen en te westers zou zijn.

Al-Qunun sloeg op de vlucht tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit. Ze wilde naar Australië om er asiel aan te vragen maar werd gearresteerd tijdens een tussenstop in Bangkok. Een Saoedische official zou haar paspoort in beslag hebben genomen op verzoek van de Saoedische regering maar de Thaise autoriteiten spreken dat tegen. Volgens hen had Al-Qunun niet de juiste papieren bij zich voor Australië en probeert ze te ontsnappen aan uithuwelijking.

Vergelijkbare zaak

De zaak van Rahaf Mohammed al-Qunun doet denken aan die van haar landgenote Dina Ali Lasloom (24). Zij ontvluchtte Saoedi-Arabië in april vorig jaar en werd onderweg naar Australië gearresteerd op de luchthaven van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Dat zou gebeurd zijn op last van de Saoedische ambassade in het land. Ook haar paspoort werd ingenomen. Ali Lasloom smeekte eveneens om hulp in filmpjes op Twitter en zei te vrezen voor wraak door haar familie.