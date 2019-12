Thaise seriemoordenaar ‘Jack the Ripper’ slaat weer toe na vrijlating

De politie in Thailand heeft de jacht geopend op een reeds veroordeelde seriemoordenaar nadat hij in mei was vrijgelaten vanwege goed gedrag. Van de man, die de Thaise ‘Jack the Ripper’ wordt genoemd en weer aan het moorden lijkt te zijn geslagen, is een foto verspreid.

De 55-jarige Somkid Pumpuang werd in 2005 tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op vijf vrouwen, kwam in mei vrij en wordt nu verdacht van een recente moord. Het slachtoffer is een 51-jarige vrouw die als kamermeisje werkte in een hotel.



De politie beschouwde Pumpuang als ‘een voorbeeldige gevangene’ en liet hem daarom vervroegd vrij. Zeven maanden later lijkt de verdachte weer in oude gewoonten te zijn gevallen. ‘We geloven dat de moord op zondag heeft plaatsgevonden’, laat de Thaise politie weten.



Thaise seksindustrie

Pumpuang vermoordde in 2005 minstens vijf vrouwen, vier van hen waren masseuses en een slachtoffer werkte als zangeres in een nachtclub. Alle vrouwen kwamen op dezelfde manier om het leven, weet de Bangkok Post. Pumpuang had seks met hen, wurgde of verdronk hen en ging aan de haal met hun bezittingen.



De vijf eerdere slachtoffers werkten allemaal in de Thaise seksindustrie. Media in het Aziatische land hebben de seriemoordenaar de bijnaam 'Jack the Ripper' gegeven, refererend aan een nooit geïdentificeerde man die in de negentiende eeuw prostituees verminkte en vermoordde.

Plakband om de nek